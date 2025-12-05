¡Hay un nuevo rey!

En una final cardiaca que se definió en tanda de shoot outs, el conjunto de Mayelos Uniformes dio la campanada y se coronó en el octavo Torneo Empresarial de la Liga Ciencias Químicas de futbol rápido, tras vencer a Steelcase que llegaba como el equipo invicto y súper favorito.

¿Cómo se desarrolló la final entre Mayelos Uniformes y Steelcase?

El partido tuvo un cierre dramático, pues parecía que Mayelos Uniformes se llevaba la victoria por goleada de 5-1, pero en el último periodo los jugadores de Steelcase le pusieron mucho corazón y de forma heroica lo empataron. Pero de nada sirvió ese gran esfuerzo ya que enfrente estaban el portero José Vargas y el delantero Iker Ramírez, quienes fueron las figuras del partido y lo confirmaron en los shoot outs donde también fueron los protagonistas.

Detalles de la premiación del Torneo Empresarial de futbol rápido

El conjunto azul y blanco jugó su mejor partido del torneo y hubo algunos que se lucieron como Tomas Padilla, quien hizo un golazo de tiro libre. Fernando Martínez también metió su shoot out que marcó la diferencia. En la ceremonia de premiación se entregaron los trofeos de tercer lugar para los Carneros de Corning, así como el campeón de goleo para Roberto Moreno y el mejor portero para Carlos Labougle, ambos jugadores del equipo subcampeón.