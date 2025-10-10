Feliz por volver a su Tamaulipas

Por las venas de Mauricio Sulaimán corre sangre tamaulipeca. El presidente del Consejo Mundial del Boxeo (WBC por sus siglas en inglés) regresó a la tierra que vio nacer a sus padres y donde se crió de pequeño, para promocionar una función de boxeo internacional.

Con estos eventos queremos demostrarle al mundo que Reynosa es una ciudad bonita, a la que se le puede visitar, hoy me la he pasado caminando por Reynosa¨ Mauricio Sulaimán

Con una sonrisa atendió amablemente a todos los medios de comunicación locales que le solicitaron una entrevista.

"Mi papá, mi mamá, los dos tamaulipecos (de Ciudad Victoria) y yo con una gran emoción de estar aquí, con boxeo internacional, con el Alacrán Berchelt que tiene una pelea muy dura, y sobre todo traer a figuras como Erick Morales, Zárate, Zamora, Julio César Chávez que llega mañana, estamos muy emocionados porque aquí en este estado nació el boxeo para nuestro país, y es un parteaguas, a partir de este evento inicia la nueva era del boxeo tamaulipeco", señaló el mandamás del boxeo mexicano.

Reynosa es una ciudad con historia en el deporte de los puños. Uno de los objetivos para el CMB con esta función es promover a los nuevos talentos locales para que pronto pueda surgir otro campeón mundial.

"Desde que se diseñó la función quedamos de meter unas cinco peleas locales, desarrollar el talento local y de aquí vamos a empezar a tener mucho más apoyo y traer por lo menos dos funciones grandes al año, será una gran oportunidad para los boxeadores de Reynosa", afirmó.

Por último, aplaudió que la ciudad tenga eventos deportivos de primer nivel y el boxeo no se podía quedar fuera.

"Acaban de tener beisbol, hubo futbol, ahora traemos boxeo que será transmitido en vivo a muchos países, tienen arte y cultura, el Gobernador está comprometido con un Tamaulipas donde la gente sepa que por medio del deporte se puede llegar a ser alguien en la vida", finalizó.



