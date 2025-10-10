¡Doble oro para Mauricio!

Dos medallas de oro para Tamaulipas se colgó Mauricio Oliva del Ángel en la Paralimpiada Nacional 2025 que se está desarrollando en Aguascalientes.

Muy significativas resultaron estas preseas para el deportista reynosense, quien cumplió su ciclo y se despidió de los procesos de CONADE en lo más alto del podio.

Mauricio ganó el primer lugar en las pruebas de 100 y 800 metros planos, categoría Juvenil Superior, Clasificación T34 (Parálisis Cerebral).

Desde el 2016 Mauricio inició a practicar diferentes actividades deportivas, de la mano de su entrenador Erick López, con quien poco a poco fue avanzando, con mucha dedicación, pasión y disciplina, hasta convertirse en uno de los mejores paratletas de Reynosa.







