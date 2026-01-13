¡Siguen siendo los campeones!

En una lucha sumamente polémica, los Máscaras Rojas lograron conservar sus campeonatos de tercias a pesar de haber sido traicionados.

Mayito Rock se convirtió nuevamente en el protagonista arriba del cuadrilátero, esta vez se hizo pasar por el Hijo de Máscara Roja, pero a la hora buena se les volteó y con un tremendo foul dejó la mesa servida a la trio rival integrado por Atlántico Jr, Pitágoras Jr y Brillante.

Mayito se quitó la máscara y los aficionados se llevaron tremenda sorpresa mientras coreaban su nombre, pues ha sabido ganarse el cariño del público.

Pero el chiste le salió muy caro ya que los Máscaras Rojas se le fueron encima y desquitaron su coraje, incluso arremetieron contra el comisionado Julio Blanco.

El resultado no fue válido así que los cinturones no cambiaron de dueño.