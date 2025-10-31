Máscaras Rojas expondrán sus campeonatos

Los Máscaras Rojas buscan seguir con la buena racha y por eso aceptaron poner en juego sus Campeonatos de Tercias nada más y nada menos que contra los Agentes de Tránsito (Único Jr, Sangre Nueva y Atlántico Jr.) en una batalla que está levantando mucha expectación.

Será un compromiso sumamente complicado para los continuadores de la Dinastía Espectáculo, quienes ya demostraron que no le temen a nadie.

El cuadrilátero arderá con cinco luchas de campeonato, donde destaca el mano a mano entre The Panther Jr, actual Megacampeón y La Moja (retador), además del Campeonato Crucero de Tamaulipas que se disputarán Rey Astral y Magnífico.







