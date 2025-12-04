Máscaras Rojas sin miedo al éxito

Los flamantes campeones de tercias no conocen el miedo y aceptaron poner en juego sus cinturones.

¿Cómo se preparan los Máscaras Rojas para la defensa de sus títulos?

Los Máscaras Rojas van por una defensa más de sus títulos en una lucha brava contra los Fruteros del Mercado, quienes exigían una oportunidad y fueron escuchados. Se espera una batalla encarnizada ya que por un lado, los continuadores de la Dinastía Espectáculo quieren cerrar el año con la corona bien puesta, mientras que a los retadores les urge ganar una lucha importante, ya que buscan regresar a los primeros planos después de varios tropezones pues en poco tiempo perdieron sus máscaras y también estos campeonatos de tercias.

Detalles sobre la lucha entre Máscaras Rojas y Fruteros del Mercado

Hace apenas unas semanas los Máscaras Rojas defendieron con éxito sus cintos contra los Agentes de Tránsito (Único Jr, Sangre Nuevo y Atlántico Jr.).