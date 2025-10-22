Máscara Sagrada es nuevo campeón

El Hijo de Máscara Sagrada le arrebató el Campeonato Iberoamericano al Hijo de Fishman en la Arena Coliseo de Reynosa.

La rivalidad entre estos dos herederos de grandes dinastías continúa y no se le ve fin.

Nuevamente protagonizaron una batalla sangrienta donde Mascara Sagrada NG sacó fuerzas del más allá para reponerse de una golpiza, subió al esquinero y se lanzó desde la tercera cuerda.

La plancha fue perfecta y la afición coreó el uno, dos y tres para celebrar al nuevo campeón.

Ambos enmascarados son muy queridos y respetados por el público de esta frontera, por eso en cada enfrentamiento retumba el grito "¡Esto es lucha, esto es lucha!" en señal de aprobación.







