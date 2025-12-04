Cierra el año con podio en maratón

Marisa Díaz García cerró el 2025 logrando el segundo lugar en la categoría Libre Femenil del Maratón Bicentenario Tamaulipas celebrado en Matamoros.

Terminó los 42 kilómetros de una ruta muy demandante, tanto por la humedad como por las constantes subidas, con un tiempo de 3 horas 48 minutos y 39 segundos, solamente por detrás de Lourdes Tenorio que cronometró 3 horas 47 minutos y 45 segundos.

¿Cómo logró Marisa Díaz García el segundo lugar en el maratón?

La atleta veracruzana pero regularizada fronteriza vivió su mejor año tanto en las competencias de duatlón, donde asistió al Mundial en España, como en las carreras atléticas que fue la disciplina donde se inició en el alto rendimiento.

Detalles sobre el desempeño de Marisa en el maratón

Las buenas noticias no paran, ya que recientemente dieron a conocer el último ranking nacional de la Federación Mexicana de Duatlón donde aparece en el cuarto lugar.

Ranking nacional de duatlón y logros de Marisa Díaz

De esta forma, Marisa cierra su mejor año donde pasó al selecto grupo de los atletas élite del país.