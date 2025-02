María Fernanda Espinoza Sánchez lista para representar a Reynosa

Muy motivada viajó a Ciudad Victoria María Fernanda Espinoza Sánchez, quien vivirá su primera eliminatoria estatal rumbo a los Nacionales Conade.

Está lista para representar a Reynosa en la disciplina de atletismo en dos pruebas: salto de longitud y de altura. Con marca de 4 metros y 78 centímetros (salto largo) y 1 metro con 24 centímetros (salto alto) se ganó el derecho de formar parte de la selección municipal de atletismo, pero sabe que tendrá que superar sus récords para poder representar a Tamaulipas en la siguiente etapa.

"Estoy muy feliz y echándole muchas ganas para seguir avanzando, y el objetivo es llegar hasta el nacional; no será fácil, pero estoy lista", comentó la jovencita de apenas 14 años, quien es novata en esta categoría, pero ha brillado en los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica, donde también avanzó a la etapa estatal en la prueba de heptatlón.

María Fernanda se inició en el deporte como jugadora de voleibol, donde también ha destacado representando a su ciudad con el Club Elite. Desde hace tres años decidió combinar ambas disciplinas, y vaya que le ha dado buenos resultados, pues ha mejorado notablemente como atleta de alto rendimiento.

"El profe Alejandro fue el que me dijo que me iba a probar en atletismo, y desde la primera vez me fue bien, no he querido dejar de practicarlo, entreno todos los días y me gustan mucho los dos deportes", indicó.

El deporte es muy importante en su vida, pero también la educación, y así como brilla en las competencias, es un gran ejemplo para sus compañeros en la Secundaria General "José de Escandón".

"Nunca pensé llegar a ser una deportista destacada, pero es algo que estoy disfrutando; mis estudios son muy importantes y me gustaría tener una beca para más adelante en las universidades importantes", dijo.

Sus logros y todo lo bueno que está por venir no hubiera sido posible sin el apoyo de su familia, que es su máxima inspiración.

"Estoy muy agradecida con mis papás, Fernando Espinosa y Nancy Sánchez, porque siempre han buscado las maneras para apoyarme, están para solucionar mil cosas; mi hermano Christopher también, ya que fue atleta y siempre lo he seguido", finalizó.