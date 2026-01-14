Marcelo cambia de equipo en Taiwán

Terminó la era de Marcelo Martínez en los Rakuten Monkeys. El pitcher reynosense cambió de equipo y ahora jugará para los Wei Chuan Dragons en la que será su tercera temporada en la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán (CPBL).

El zurdo de Tamaulipas se despidió del club que lo llevó a la pelota asiática con un mensaje corto pero emotivo que publicó en sus redes sociales.

"Mi más profundo agradecimiento a la organización de los Rakuten Monkeys por brindarme la oportunidad de emprender mi carrera en la CPBL, mis últimos dos años han sido una experiencia inolvidable, lograr el campeonato la temporada pasada fue memorable para mi y mi familia. Siempre tendrán un lugar especial en mi corazón ¡gracias por todo!", dice el texto.

Martínez dejó marca de 13-8 y 2.51 de carreras limpias y con el título cerró con broche de oro el 2025.

Con 29 años de edad está listo para seguir brillando en el montículo. Se espera que en las próximas semanas sea presentado oficialmente con su nuevo club.



