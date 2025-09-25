Ya son 13 victorias de Marcelo Martínez

Los números de Marcelo Martínez siguen mejorando en el béisbol de Taiwán (CPBL) después de conseguir su victoria número 13 de la temporada.

El pitcher zurdo lanzó seis entradas de solamente dos carreras en el triunfo de los Rakuten Monkeys por pizarra de 8-4 sobre los Wei Chuan Dragons.

El lanzador reynosense está peleando la cima en el departamento de triunfos con récord de 13-7 y se ubica en el sexto puesto en efectividad con 2.54.

Las estadísticas lo colocan como sublíder en innings lanzados (152.1). Martínez fue nombrado el MVP (Jugador Más Valioso) del partido ante sus aficionados, quienes lo han convertido en uno de los peloteros más queridos del equipo.







