Es sublíder de triunfos

El zurdo reynosense tira sólida pelota de una carrera en 6 innings en la victoria de Rakuten Monkeys sobre Guardianes de Fubón
  • Por: Alberto Gamboa
  • 21 / Agosto / 2025 -
El zurdo reynosense llegó a 10 victorias en la temporada con los Rakuten Monkeys.

Llegó la décima victoria para Marcelo Martínez que se afianzó como sublíder de ese departamento (10-5) en el béisbol de Taiwán. 

El lanzador zurdo, orgullosamente de Reynosa, brilló otra vez en la misma semana con los Rakuten Monkeys, tirando sólida pelota de solo una carrera en 6 innings trabajados para consumar el triunfo por pizarra de 2-1 sobre los Guardianes de Fubón. 

El tamaulipeco entró a la loma con una misión bastante complicada pues le dejaron las bases llenas, pero mostró esos nervios de acero para salir avante. 

Durante el juego ponchó a dos enemigos para mantener la ventaja. Marcelo se mantiene en el quinto puesto del departamento de carreras limpias aceptadas (2.21).


