Es sublíder de triunfos

Llegó la décima victoria para Marcelo Martínez que se afianzó como sublíder de ese departamento (10-5) en el béisbol de Taiwán.

El lanzador zurdo, orgullosamente de Reynosa, brilló otra vez en la misma semana con los Rakuten Monkeys, tirando sólida pelota de solo una carrera en 6 innings trabajados para consumar el triunfo por pizarra de 2-1 sobre los Guardianes de Fubón.

El tamaulipeco entró a la loma con una misión bastante complicada pues le dejaron las bases llenas, pero mostró esos nervios de acero para salir avante.

Durante el juego ponchó a dos enemigos para mantener la ventaja. Marcelo se mantiene en el quinto puesto del departamento de carreras limpias aceptadas (2.21).



