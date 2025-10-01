Sufre Marcelo su octavo revés

Marcelo Martínez (13-8) sufrió su octava derrota en la Liga de Beisbol de Taiwán (CPBL) en un juego que los Rakuten Monkeys dejaron escapar por pizarra de 3-7 ante los TSG Hawks. El zurdo de Reynosa trabajó 5.2 innings, donde los errores defensivos fueron veneno puro y de las cuatro carreras que le hicieron, tres fueron sucias. Ponchó a cuatro y permitió nueve imparables para dejar su efectividad en 2.51.