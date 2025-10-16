¡Va Marcelo a gran final!

El pitcher reynosense Marcelo Martínez (13-8, 2.51) disputará la Serie Final de la Liga de Taiwán (CPBL) con los Rakuten Monkeys, tras dejar en el camino a los Uni-Lions en una remontada de película.

Con tres carreras en la novena entrada dejaron tendidos a sus rivales (4-3) y así consiguieron el dramático boleto a la serie por el campeonato, donde se enfrentarán el próximo fin de semana a CTBC Brothers. Marcelo, que ha sido de los abridores estelares durante toda la campaña, fue llamado para relevar en la sexta entrada y con mucha categoría sacó los tres outs, con todo y un ponche.

El zurdo de Reynosa tuvo actividad en dos de los cuatro encuentros de playoffs. Perdió 2-1 en el primero, donde trabajó poco más de seis episodios, pero en el juego más se sacó la espina.

Martínez está muy cerca de cerrar con broche de oro su segundo año en el béisbol asiático. Su futuro podría estar nuevamente en la Liga Mexicana del Pacífico, donde su actual equipo es Águilas de Mexicali.



