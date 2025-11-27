El reynosense Marcelo González anda en plan grande al convertirse en el mejor bateador de la novena juvenil de los Sultanes de Monterrey y ser parte fundamental en guiarlos a la gran final de la primera edición del torneo Rising Stars 2025, que se desarrolla en Quintana Roo.

El parador en corto de Marcelo está aprovechando esta oportunidad que se le está presentando en la justa que reunió a los mejores prospectos de la Liga Mexicana de Beisbol, además que está organizada por Major League Baseball México, para de esta manera reafirmar que su formación va por buen camino y cumplir más adelante su objetivo primordial de llegar al primer equipo regiomontano y debutar profesionalmente.

¿Cuál es el rendimiento de Marcelo González en el torneo?

El tamaulipeco quedó dentro del Top Ten de mejores bateadores, para ser preciso en el octavo lugar con decoroso .351 de porcentaje. En los departamentos individuales de dobletes y robos de bases estuvo intratable al registrar 7 y 10, este último fue un auténtico ladrón de almohadillas al realizarlo en 10 intentos perfectos.

El surgido de la Liga José Guadalupe Treviño Kelly brilló con luz propia al registrar 13 hits, 9 carreras anotadas y .541 de slugging para quedar en el cuarto escalón de estos respectivos renglones. Además, fue sexto lugar al conectar 6 sencillos, mismo sitio y número en bases por bolas recibidas, mientras en carreras remolcadas quedó en octavo al rayar cuatro, mismo espacio en OBP (.467) y OPS (1.008).

¿Qué sigue para Marcelo González y los Sultanes?

Marcelo firmó con los Sultanes el pasado 2023 y en ese tiempo ha estado en el campo de entrenamiento. Este nuevo reto que se le pone enfrente le está sacando mucho provecho, por lo que va en busca del campeonato al medirse en la serie ante los Diablos Rojos del México, que inicia hoy.

Marcelo se convirtió en un auténtico ladrón perfecto de almohadillas al quedar en primer lugar del departamento.