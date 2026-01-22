Gran debut del ´Marañao´

Christian Ronaldo Cruz, mejor conocido como el "Marañao", tuvo un debut espectacular con los Guerreros Reynosa FC.

El nuevo delantero, que llegó como refuerzo para esta segunda vuelta del torneo, se presentó con el pie derecho marcando dos golazos en la victoria por 5-1 sobre el San Pedro FC. En el segundo tanto que clavó, literalmente se metió caminando a la portería con el balón pegado al pie luego de burlarse a los defensas y al portero.

"Emocionado, al cien, más que nada por el resultado y por el equipo, independientemente de mis goles ... la jugada se fue dando, no pensé quitarme hasta el portero, pero la cancha está en mal estado y por eso mejor quise asegurar el gol", explicó el habilidoso atacante, quien fue bautizado como "Marañao" por su parecido físico y futbolístico con el brasileño que jugó en el Cruz Azul.

"Así es mi estilo de juego, me gusta la gambeta y por eso un entrenador de Pueblo Viejo me puso así como ese delantero que jugó en la Máquina, hace como 12 años", comentó.

Un error administrativo en el hospital donde nació, en Pueblo Viejo, Veracruz evitó que se llamara igual que su ídolo, Cristiano Ronaldo.

"Pues desgraciadamente la doctora me puso Christian en vez de Cristiano, le puso la h y le faltó la o, eso me contaron mis papás", indicó.

El "Marañao" aceptó el reto de jugar en Reynosa porque quiere ser campeón en la Liga TDP para luego subir a otra división.

"Ellos (directivos) reforzaron el equipo en todas sus líneas para campeonar, a la afición les pido que confíen en nosotros, les vamos a dar buenos resultados y más que nada al "Presi" le voy a dar su trofeo de campeón", finalizó.



