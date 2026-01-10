Reynosa aparecerá nuevamente en el mapa internacional con buenas noticias gracias al béisbol infantil y a la Liga Treviño Kelly, que estará organizando el Torneo Latinoamericano de la categoría Intermedia (11-13 años).

Lo anterior fue confirmado por Osiel Cantú, presidente de dicho organismo, quien ha puesto manos a la obra para tener todo listo en tiempo y forma.

"Desde el año pasado se gestionó este Latinoamericano que no tenía sede, lo ofrecieron y lo tomamos con gusto pues somos gente de retos y nos echamos el compromiso, ya se metió el oficio y ya está autorizado para la Región II y para la ciudad de Reynosa, también te puedo adelantar que se confirmó el Latino de la categoría Senior del 2027", indicó.

El evento se tenía agendado para el mes de junio, sin embargo, todo indica que se adelantará para mayo y por eso ya se encuentran trabajando.

"Estamos esperando la confirmación, el día 15 de enero tienen un congreso en República Dominicana al cual fuimos invitados por el licenciado Saúl López, al cual aprovecho para felicitarlo por ser el nuevo dirigente del béisbol infantil en México en el programa de Williamsport, hay que recordar que en junio se jugará el Mundial de fútbol en nuestro país y eso dificultará los vuelos y hoteles así que será antes", aseguró.

Además de recibir este torneo internacional, el directivo dijo que deportivamente buscarán campeonatos en los diferentes torneos nacionales que tienen en los calendarios oficiales tanto de la FEMEBE como de Ligas Pequeñas.

"Vamos a Copa Telmex con la categoría 11-12, 9-10, tenemos el torneo de la MLB que el año pasado perdimos la final, en todas las categorías vamos a participar en los nacionales de nones donde el año pasado tuvimos cuatro campeonatos nacionales, el objetivo es estar en los primeros planos", finalizó.



