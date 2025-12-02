Maletillas, campeón de la postemporada

Sin guardarse absolutamente nada en los dos partidos, los jugadores de Maletillas se alzaron con el campeonato de postemporada del Torneo Sabatino Mixto de la Liga Campeones de Softbol, luego de vencer 14-2 y 9-6 a las Ahijadas de Cass.

¿Cómo lograron Maletillas su victoria en la final?

Durante el primero de las hostilidades, los ahora monarcas del diamante necesitaron de cinco entradas para declarar la misericordia, esto gracias a los rallys de cinco carreras que fabricaron en la primera y cuarta entrada, para de esta forma custodiar en todo momento el trabajo del lanzador Jesús Ledezma.

Para el segundo frente de la gran final de bola puesta, los Maletillas no bajaron la intensidad al fabricar par de ataques de cuatro rayitas en el tercer y cuarto inning, respectivamente, y de esta manera encaminarse con tranquilidad en quedarse con el gallardete.

Detalles del desempeño de Jesús Ledezma en la final

Una vez más, el serpentinero Ledezma se apuntó el triunfo y fue gracias a la producción de bateo por conducto de Roxana Rodríguez, quien pegó tres imparables.