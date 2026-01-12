Maletas RG estrena y gana

Con la llegada del 2026 los peloteros de Maletas RG han presentado nuevo uniforme e inmediatamente lo estrenaron con triunfos ante Novatas y Ahijadas de Cass por pizarras de 10-5 y 20-9, dentro del Torneo Mixto de la Liga de Campeones de Softbol.

Durante su primer compromiso Maletas RG tomó el mando inmediatamente por conducto de Julio Hernández, que se convirtió en el jugador más valioso, al disparar dos cuadrangulares y Daniel Hernández estuvo efectivo al pegar tres imparables en cuatro turnos legales.

La ofensiva estuvo atinada como también el lanzador Carmelo Belmares que termino por adjudicarse el triunfo, de igual manera para el segundo compromiso que en todo momento fue respaldado por sus compañeros.

Durante el segundo de las hostilidades el line up estuvo encendido para capitalizar tres rallys de cinco carreras y agregaron uno más de cuatro rayitas para encaminarse en apalear a sus contrincantes.

Una vez más Julio Hernández estuvo sólido en la caja de bateo tras conectar un jonrón y su compañero Hernández estuvo efectivo tras aprovechar sus cuatro turnos al desplegar el mismo número de inatrapables.







