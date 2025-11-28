Conquista Maletas la 2da. Fuerza B

La novena de Maletas de Rancho Grande hizo valer su localía en el campo Onésimo Magallán para derrotar a su similar de Blue Jays por pizarra de 7-3, convirtiéndose en el campeón absoluto de la categoría 2da Fuerza B de la Liga Industrial y Comercial de Beisbol.

¿Qué ocurrió?

Los peloteros de Rancho Grande festejaron en grande la obtención de su primer título para de esta forma convertirse en la agradable sorpresa de la justa, en la que por espacio de meses se vieron en la necesidad de enfrentarse a todos los equipos de su división logrando imponer su ley sobre el diamante.

Uno de los tantos elementos importantes que se dio en el partido decisivo de la final fue el lanzador Daniel Hernández que consiguió minimizar el ataque de los azulejos, estos últimos por más que intentaron no descifraron los envíos.

¿Quiénes destacaron en la final?

El accionar ofensivo estuvo comandado por Julio Hernández que tuvo una actuación perfecta al irse de 3-3, de los cuales dos fueron cuadrangulares, mientras Héctor Reyna y Fernando García no se fueron en blanco al disparar de 4-2, respectivamente.