Malena Viajes, a la final

Los peloteros de Malena Viajes emprendieron directamente el viaje y sin escala a la gran final de postemporada de la letra D4 en la Liga Veteranos de Softbol, luego de superar en el juego decisivo 21-15 a los Aztecas.

Con el desfile de siete carreras en la parte baja de la primera entrada y cinco más que agregaron en la cuarta episodio fueron determinantes para convertirse en finalistas y disputar la serie de campeonato en el siguiente año.

Ricardo Ramírez pegó cuadrangular para irse de 5-3, mientras Oscar Uriegas, Eduardo Martínez y Salvador Teniente colaboraron con el triunfo al pegar un jonrón cada uno.

El lanzador Jorge Huerta fue determinante en su actuación para apuntarse el triunfo y de esta manera superar en el duelo directo a René González, esté último por más que lo intento no pudo evitar el revés.



