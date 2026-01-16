Deportivo Génesis manda en categoría D4

Tal parece que las finales de postemporada en la Liga Veteranos de Softbol no terminan. Deportivo Génesis hizo efectivo su pronóstico de favorito al quedarse con el campeonato de la categoría D4 al superar a Malena Viajes por amplias pizarras de 17-2 y 15-8.

¿Cómo logró Deportivo Génesis el campeonato?

En el primer juego el "Depor" no tuvo ningún problema para descifrarle constantemente los lanzamientos de Jorge Huerta, este por más que intentó no pudo evitar el descalabro, mientras el abridor Juan Guzmán se apuntó el triunfo al tener tremendo respaldo de su ofensiva.

Durante el segundo compromiso los peloteros de Génesis mantuvieron los cañones encendidos y así lo dejaron plasmados en el sexto episodio al recetar largo ataque de nueve carreras para de esta manera adjudicarse el gallardete de postemporada.

Detalles de la final entre Deportivo Génesis y Malena Viajes

Los orquestadores del largo ataque fueron Rogelio Cruz, Néstor Rubio y Benjamín De León al encargarse de conectar cuadrangulares.