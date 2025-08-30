Maestros ponen manos a la obra

Maestros ponen manos a la obraLos maestros de educación física pertenecientes a la Supervisión No. 9 llevaron a cabo su primera reunión de trabajo para el Ciclo Escolar 2025-2026
Los maestros de educación física pertenecientes a la Supervisión No. 9 llevaron a cabo su primera reunión de trabajo para el Ciclo Escolar 2025-2026 donde recibieron el calendario anual de actividades y abordaron temas como.
El Docente de Educación Física como garante de una Educación de Excelencia, Educación Física en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y Seguridad Escolar.
La junta de trabajo se llevó a cabo en el Polideportivo, donde aprovecharon para reafirmar la buena relación que llevan con el Instituto Municipal del Deporte. Además, anunciaron el inicio de actividades con el Taller de Ajedrez.
