¡Reynosa presente!

Oficialmente Reynosa estará presente en el LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 2025 con la Escaramuza Charras de Trareysa, quienes habían tenido una destacada participación en el evento Estatal, y solamente esperaban la confirmación de su clasificación, misma que se dio durante el sorteo realizado el miércoles en el Antiguo Convento de Montserrat, en la Ciudad de México.

El evento nacional se celebrará en la Arena San Marcos de Aguascalientes, del 16 de octubre al 9 de noviembre.

El equipo fronterizo hará su debut el sábado 25 de octubre, a las 12:00 horas (tiempo del centro del país) y se enfrentarán ante el Rancho El Herradero de Jalisco.

Tres escaramuzas de Tamaulipas estarán compitiendo en Aguascalientes, ya que además de las damas reynosenses, las Ganaderas de Altamira y la Herradura de Tampico también consiguieron sus boletos.



