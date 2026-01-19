Cuatro equipos pelean por el liderato en liga R-Siete

El amanecer del campeonato de la categoría Sabatina Matutina en la Liga R-Siete Ladrillera esta intenso al presentarse un empate de cuatro equipos en el liderato.

Los involucrados por apoderarse en lo más alto de la tabla general son Multiservicios AJ, Lagrimas y Risas, The Boys y Marranos FC, ya que todos cuentan con 9 puntos.

Hasta el momento el criterio que se ha usado para el desempate es la diferencia de goleo que hasta el momento el que tiene mejor es los jugadores AJ que ostentan 22 goles anotados y han recibido un total de 14, mientras el cuadro de Lagrimas y Risas ha marcado 19 dianas y la zona baja a tolerado 15.

Por su parte Expertos Jr., se mantiene en la pelea al ganar dos de sus tres encuentros que ha sostenido, consiguiendo un empate para quedarse con 7 unidades.

Las escuadras de Sipri, FC Atletic, Maletiza, Madrid FC y Riders se mantienen cercanos al estar igualados con 6 de los buenos, tras conseguir dos triunfos.







