Pitágoras Jr. y Atlántico Jr. se traen muchas ganas

Pitágoras Jr. está dispuesto a luchar en un mano a mano o incluso poner en juego su campeonato para demostrarle a Atlántico Jr. que no conoce el miedo.

Estos dos luchadores se traen ganas y apalabraron una batalla, ahora solamente falta que se haga realidad. En la más reciente lucha donde les tocó estar cara a cara, las cosas subieron de tono y por eso terminaron retándose.

¿Qué motivó el desafío entre Pitágoras Jr. y Atlántico Jr.?

"Vamos a ver de que cuero salen más correas ... Dice que quiere mi título y vamos a darle la oportunidad pues para eso son los campeonatos, para apostarlos", expresó Pitágoras Jr. en los vestidores de la arena, después de hacerse de palabras con Atlántico.