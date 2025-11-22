Agarrón entre los luchadores locales

Súper Boy Jr. está listo para la gran batalla entre figuras del pancracio local, pues se ha cocinado un agarrón cuatro contra cuatro en el Coliseo. El Junior de Acero compartirá esquina con Estrellato, Patrullero y Core para luchar contra los técnicos Pitágoras Jr, Magnífico, Rey Astral y Enigma Extremo.

¿Qué luchadores participarán en el evento?

La afición sabe que los luchadores locales dejan todo en el cuadrilátero y son garantía, ya que en algunas ocasiones los gladiadores de las grandes empresas no se quieren ensuciar. En la lucha semifinal subirán Asterisco Jr, Zarzy Tiger, Bellator y Neos contra los Máscaras Rojas y el Niño Torta.

¿Cuál es la expectativa de la afición?

La expectativa es alta entre los asistentes, quienes esperan ver un espectáculo lleno de acción y emoción. La lucha libre en Reynosa siempre ha sido un evento que reúne a familias y aficionados, creando un ambiente único en cada función.