Cae máscara de Imagen II

Ricardo Alberto Cantú de la O descubrió su rostro después de ser derrotado por Laredo Kid en la lucha estelar de Panthermanía IX, ante un lleno total en el Gimnasio de la UAT. Durante 32 años de trayectoria ocultó su identidad bajo la máscara de Imagen II, uno de los rudos más icónicos que ha dado Reynosa.

Imagen II perdió su máscara, pero no el cariño de su gente, quienes corearon su nombre en el momento que pagó su apuesta.

Ricardo dijo tener 46 años de edad y aseguró que su carrera aún no termina, pues se viene una nueva versión de este personaje. El tamaulipeco Laredo Kid demostró arriba del cuadrilátero porque es una de las figuras de la Triple AAA y porque está luchando para la WWE. Tiene muchos campeonatos importantes, pero la capucha de Imagen II se convirtió en el trofeo más importante para su vitrina, ya que es la primera máscara que gana.

¿Qué ocurrió en Panthermanía IX?

La lucha resultó como todos esperaban. Fue una guerra de mucho sudor y sangre. Ambos terminaron con las máscaras rotas y con las huellas de la batalla por todo el cuerpo. Laredo Kid voló con una plancha, desde el esquinero hacia abajo del encordado. La rodilla de Imagen II no dio para más y eso lo aprovechó Laredo para ponerlo espaldas planas y escuchar el conteo de la victoria.