Swetty impuso su ley

La rudísima Swetty se convirtió en la mejor aliada de los Agentes de Tránsito (Único Jr, Sangre Nueva y Atlántico Jr) y haciendo gala de sus atributos físicos y luchísticos impuso su ley para derrotar a la Monja I, la Monja II, Robín y la Gacela.

Sin duda resultó una buena combinación para el bando rudo. La Monja II fue el "suertudo" que recibió un castigo que muchos aficionados quisieran, un tremendo sentón en la cara que lo dejó noqueado y tal vez enamorado.

La heredera de la Dinastía Zarzy se acopló muy bien con una de las tercias más temidas del momento. El Único Jr sacó toda su experiencia para ayudarse con las cuerdas y así dominó a la Monja I, mientras que Swetty se encargó de rendir a la Gacela.

El público, sobre todo los caballeros, la despidieron con aplausos y esperan verla en acción el próximo fin de semana.