¡Arriba los rudos!

El colmillo largo y retorcido de los rudos se hizo presente una vez más para ganar con trampa la lucha estelar en la Coliseo. No fue uno, ni dos, ni tres ... fueron cuatro foules los que hicieron y el réferi "Chocolate" ni cuenta se dio.

¿Qué ocurrió?

De forma polémica, Estrellato, Súper Boy Jr, Patrullero y Core se llevaron la victoria sobre el cuarteto técnico integrado por Pitágoras Jr, Magnífico, Rey Astral y Enigma Extremo. La batalla tuvo grandes momentos, como los lances suicidas de Rey Astral y sus aliados. Pero nadie se esperaba un final así. Los ocho luchadores se tomaron del cuello y se formó un "trenecito".

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Entre la confusión, los rufianes aprovecharon y patearon a sus rivales en la zona prohibida para luego ponerlos de espaldas contra la lona. La lucha terminó muy caliente y ha nacido una nueva rivalidad entre Rey Astral y Súper Boy Jr, quienes se liaron a golpes en los vestidores.