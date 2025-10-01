Kyle Fletcher sigue siendo el campeón

Komander se quedó con las ganas de arrebatarle el cinturón a Kyle Fletcher, quien sigue siendo el gran Campeón de TNT de la empresa norteamericana AEW.

El ídolo reynosense dio una gran batalla contra el luchador australiano, pero le faltó concentración en los minutos finales donde fue sorprendido.

Komander tuvo a Fletcher de espaldas contra la lona en un par de ocasiones, pero increíblemente se salvó en el último segundo.

El momento clave vino cuando el enmascarado mexicano intentó una estrella fugaz, pero fue recibido con tremendas patadas en la cara.

Luego Kyle Fletcher lo levantó y lo azotó de espaldas para derrotarlo con la cuenta de los tres segundos.

La buena noticia para la afición de Reynosa es que el Komander volverá a luchar en casa el próximo 19 de octubre.