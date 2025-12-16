¡Remontada y triunfo!

Desde muy temprano los Yankees se vieron en la necesidad de remar contra corriente, pero la ofensiva estuvo contundente al registrar par de jugosos rallys que terminaron por conseguir la remontada por pizarra de 20-10 sobre los Compis, dentro de las hostilidades de la Liga Burocrática de Softbol.

Los Compis comenzaron hacer de las suyas desde la primera entrada, pero el gusto les duro demasiado poco porque los bombarderos reynosenses le encontraron los lanzamientos a Julián Hernández para finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

Los Yankees prendieron la mecha en el quinto episodio al descargar largo desfile de nueve carreras, que se fusiono con otra seguidilla de siete anotaciones en el sexto episodio para de esta manera enfilarse tranquilamente en finiquitar el partido por nocaut.

Alex Martínez y Brayan Martínez conectaron dos jonrones para convertirse en los grandes productores de carreras, mientras su compañero Guillermo Coronel pegó tres imparables en cuatro turnos legales y Luis Loera anduvo en plan grande al irse de 4-4.

La serpentina abridora de los Yankees paso por algunos problemas en los primeros rollos, pero apareció el relevista José Martínez para apagar el ataque de los Compis y de esta manera apuntarse el triunfo.



