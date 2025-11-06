Deportes

Hilan Yankees su segunda victoria

Los Yankees del Güero han venido de menos a más en la actual temporada regular
  • Por: Josué Segura
  • 06 / Noviembre / 2025 -
Los Yankees del Güero pegaron duro para conseguir su segundo triunfo en la Liga Independiente de Softbol.

Los Yankees del Güero han venido de menos a más en la actual temporada regular al conseguir su segundo triunfo en forma consecutiva en la Liga Independiente de Softbol, luego de vencer recientemente a Fraga Jr., por pizarra de 18-13. 

Los bombarderos reynosenses se mantuvieron encendidos desde la caja de bateo, pero lograron cargar la balanza a su favor al momento de construir ataque de cinco carreras en la alta de la novena entrada y de esta forma colaborar en el trabajo del lanzador Jorge Palacios, que logró salir bien librado del diamante. 

Asimismo, los mejores Yankees que le pegaron a la ¨canica¨ fueron, Víctor Coronado de 5-2 ambos fueron jonrones, Abraham Cazares de 6-3, Luis Rodríguez 5-3 y Aldair Betanzo 6-4 con par de vuelacercas para de esta manera convertirse en el jugador más valioso del terreno de juego.


