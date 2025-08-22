Los Venados anunciaron juegos de pretemporada

El béisbol profesional de la Liga Mexicana del Pacífico estará de regreso en Reynosa, al menos así lo dejaron ver los Venados de Mazatlán en su calendario de partidos de pretemporada.

Esta frontera aparece entre las ciudades que visitarán los Venados con dos fechas, sábado 4 y domingo 5 de octubre, aunque llama la atención que no aparece el rival, lo cual hace pensar que se enfrentarán a una selección de peloteros locales.

Otra situación que ha llamado mucho la atención, es que en esas mismas fechas también anuncian juegos contra los Tomateros de Culiacán, pero en la ciudad de Puerto Vallarta, situación que ha desanimado a los aficionados pues suponen que a Reynosa vendrían con beisbolistas novatos.

El Club no ha dado más información al respecto, tampoco la empresa que tiene el comodato del parque Adolfo López Mateos. La Temporada 2025-2026 de la Liga del Pacífico iniciará el 16 de octubre.







