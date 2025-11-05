Los Vagos 2.0 se corona campeón

Con tremenda actuación de Axel Santos, que se convirtió en la figura al completar ´Hat-Trick´, los Vagos 2.0 golearon contundentemente 6-0 a los Papitos para alzarse con el campeonato de la categoría 2da. Fuerza de la Liga Integración Futbol 7.

Desde los primeros minutos de la gran final, los Vagos 2.0 impusieron condiciones. Lito López inauguró el marcador al minuto 6 con certero cabezazo que nada pudo hacer el guardameta, y más tarde apareció Axel Santos para iniciar su desfile de anotaciones.

La lluvia de goles se intensificó en el segundo tiempo. Daniel García, que recibió diagonal por la banda izquierda de Santos, colocó el 3-0 y minutos más tarde Edgar Cárdenas finiquitó vistosa triangulación para encaminarse en levantar la copa.

El jugador 13 de Santos se desmarcó para recibir la redonda e inmediatamente crearse un espacio para meter potente disparo de pierna derecha, que nada pudo hacer el guardameta.

El tercer gol en la cuenta personal del jugador fue en los últimos minutos tras aprovechar mala salida de la defensa y sin misericordia firmó el resultado final.