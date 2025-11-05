Tuzos igualan serie de playoff

Los Tuzos de la Morelos estaban con la obligación de ganar a como diera lugar para mantenerse en la pelea y así lo terminaron por hacer al superar 4-2 a su similar Realito VH, empatando la serie de playoff del Torneo de Béisbol de Veteranos 40 años y más.

Aunque el ataque de los Tuzos no estuvo tan efectivo como en anteriores encuentros terminó por alcanzarle para igualar la serie 1-1, pero otro de los elementos de suma importancia fue el lanzador Gerardo Sánchez que mantuvo controlados los bates de Realito.

El trabajo de Sánchez fue redondo porque al momento de estar plantado en la caja de bateo conectó dos imparables en tres turnos sobre la serpentina de Javier Rojas, que no pudo evitar el descalabro, mientras sus compañeros David Cruz y Aldo Coronado se fueron de 4-3 y 4-2, respectivamente.







