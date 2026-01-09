Los Toros Negros e Infinitech sostienen aguerrida disputa por el liderato de la categoría Dominical Matutina de la Liga R-Siete Ladrillera de Futbol.

Ambas escuadras están en lo más alto con 32 puntos y se han convertido en los principales candidatos en obtener el campeonato.

En cambio, los jugadores de Sarox no pierden el ritmo al estar persiguiendo muy de cerca a los líderes, ya que ostenta 31 unidades, mientras Sporting United aparece en el cuarto lugar con 29 de los buenos y mantenerse en la pelea.

Los Infieles están en la disputa por conseguir un lugar en la liguilla al presumir 26 puntos y un poco abajo se ubican los Primos, Jobitos y Deportivo Olmito con 21,19 y 17 puntos, respectivamente.







