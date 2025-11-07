¡Líder e invicto!

Los jugadores de Monterrey RV se han convertido en una máquina de triunfos, tras ligar cuatro en forma consecutiva, para convertirse en los líderes del Torneo Interclubes 2013 de la Liga de Futbol Reynosa.

Los Rayados reynosenses se han convertido en los rivales a vencer al marchar con paso perfecto y colocarse en lo más alto de la tabla general con 12 puntos, siendo la mejor ofensiva con 23 goles y segunda ofensiva al tolerar 5. En su más reciente encuentro en la cancha del Centro de Alto Rendimiento.

Por su parte los Rayos de Río Bravo los persigue peligrosamente al estar en segundo lugar, con un juego menos, al ostentar 9 unidades, esperando que cometa un error para ascender.

En cambio, la Academia de Futbol Bravos Reynosa ha enderezado el camino al colocarse en el tercer puesto, esto gracias al sorpresivo empate 1-1 que tuvo ante el Atlas, para llegar a un total de 7 puntos y descender a los rojinegros a la cuarta plaza con 6.

Los que se metieron a la pelea fue Necaxa Reynosa y Ceffar León al sumar 5 y 4 puntos, respectivamente, mientras Academia Tigres Balcones y Topos están en el fondo de la tabla al no poder ganar.



