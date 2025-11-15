Agarrones en la LUESUAT

Los Químicos UAMRA y los Culichis protagonizaron un agarrón en las eliminatorias de la categoría A de la Liga Universitaria Empresarial de Softbol de la UAT (LUESUAT).

Con la serie empatada a un triunfo por bando, los Químicos se fajaron en la caja de bateo para completar el rally que les dio la victoria por pizarra de 19-14 en el juego definitivo y dieron un paso más en la lucha por el título de la quinta Temporada.

En la otra llave se enfrentan los Bravos UAMRR contra Amsterdam Show.



