Mantiene Primos su paso ganador

Los Primos necesitaron de cinco entradas para construir rally de seis y siete carreras para finiquitar las acciones por pizarra de 18-6 sobre Deportivo Martínez, dentro de la jornada en la Liga Veteranos de Softbol.

El encuentro fue correspondiente a la letra D2 y los Primos inmediatamente se activaron en la caja de bateo para encaminarse en finiquitar las hostilidades temprano.

La ofensiva azul se desplegó desde la primera entrada para cargar la balanza a su favor 6-0, mientras en la segunda tanda agregaron siete más para tener la situación controlada.

El line up de los Primos se mantuvo candente por cortesía de Gustavo Fernández y Joel Cortez al conectar tres imparables, seguido de Alfonso Corte que se fue de 3-2 y Alejandro Cortez tuvo juego perfecto al irse de 4-4 con par de jonrones para convertirse en el jugador más valioso.

En lo que corresponde en el pitcheo Patricio Luévano fue vital para redondear el triunfo, aunque en el tercer inning atravesó por algunos problemas al recibir castigo de cuatro carreras, no fue impedimento para que saliera bien librado.







