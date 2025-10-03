¡Ataque contundente!

Los peloteros de Star Fit necesitaron solamente de dos entradas para fabricar jugosos ataques de ocho y seis carreras para noquear en cinco entradas a Taquería El Güero al recetarle amplia pizarra 14-0, en duelo correspondiente a la Liga Veteranos de Softbol.

Durante el primer episodio ambos planteles se fueron en blanco, pero en la baja del segundo episodio Star Fit sacudió completamente la serpentina de Carlos Montejo al tomar delantera de ocho anotaciones.

Con cinco imparables Star Fit se mantuvo con ritmo y Jorge López limpió las almohadillas con doblete para crear un holgado resultado.

Por segunda ocasión se vino una larga ofensiva de seis rayitas en el cierre del cuarto inning por cortesía de los cuadrangulares de Miguel Guerrero y Héctor Herrera.

El lanzador Manuel Guerrero estuvo intratable al apagar por completo a los taqueros al solamente permitirles cuatro hits y recetarles cinco ceros en forma consecutiva para de esta manera conquistar el triunfo.



