Barren serie semifinal

Los peloteros de los Guerreros han iniciado el año con el pie derecho tras clasificarse a la gran final de la Liga Independiente de Beisbol, luego de eliminar por pizarra amplia de 21-12 a los Amigos del Cuerno.

Los Guerreros sacaron las escobas para barrer la serie semifinal al son de 2-0 para de esta forma llegar a su segunda final e ir en busca del bicampeonato.

Uno de los momentos claves del encuentro lo protagonizo la ofensiva tras fabricar par de ataques de cuatro carreras y uno de cinco para de esta manera encaminarse al triunfo.

Eduardo Zapata fue el jugador más valioso al disparar dos cuadrangulares para irse con el bate 6-4, mientras Erick Zapata también anduvo en plan grande al conectar un jonrón junto a otros tres imparables y Omar Fortuna tuvo un juego perfecto desde la caja de bateo al dar de 4-4.

El lanzador Genaro González atravesó algunos complicados momentos en el segundo encuentro de la serie, pero a medida que pasaron las entradas se aplicó para apagar por completo a la ofensiva enemiga, adjudicándose el triunfo y estar listo en la venidera final que va sostener ante su similar de Fraga.



