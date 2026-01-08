Deportes

Barren serie semifinal

El conjunto de los guerreros clasifica a la gran final de la Liga Independiente de Beisbol
  • Por: Josué Segura
  • 08 / Enero / 2026 -
Guerreros avanzaron a la final para ir en busca del bicampeonato en la Liga Independiente de Beisbol.

Los peloteros de los Guerreros han iniciado el año con el pie derecho tras clasificarse a la gran final de la Liga Independiente de Beisbol, luego de eliminar por pizarra amplia de 21-12 a los Amigos del Cuerno. 

Los Guerreros sacaron las escobas para barrer la serie semifinal al son de 2-0 para de esta forma llegar a su segunda final e ir en busca del bicampeonato. 

Uno de los momentos claves del encuentro lo protagonizo la ofensiva tras fabricar par de ataques de cuatro carreras y uno de cinco para de esta manera encaminarse al triunfo. 

Eduardo Zapata fue el jugador más valioso al disparar dos cuadrangulares para irse con el bate 6-4, mientras Erick Zapata también anduvo en plan grande al conectar un jonrón junto a otros tres imparables y Omar Fortuna tuvo un juego perfecto desde la caja de bateo al dar de 4-4. 

El lanzador Genaro González atravesó algunos complicados momentos en el segundo encuentro de la serie, pero a medida que pasaron las entradas se aplicó para apagar por completo a la ofensiva enemiga, adjudicándose el triunfo y estar listo en la venidera final que va sostener ante su similar de Fraga. 


