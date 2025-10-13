¡Jornada triunfal!

Los peloteros de El Cabrito estuvieron concentrados en los dos partidos que encararon en la reciente jornada que protagonizaron en la Liga Veteranos de Softbol, luego de superar ampliamente a los Amigos de Guerrita 32-10 y Azteca Express al son de 16-6.

En lo que fue un sábado triunfal el equipo de El Cabrito conquisto doble victoria en el torneo sabatino de la Liga de Veteranos, al ganar primero a Amigos de Guerrita 32-10 y luego a Azteca Express por pizarra de 16-6.

Ambos encuentros que sostuvieron fueron correspondiente a la categoría D1 y con estos productivos resultados han asegurado su lugar en la postemporada para ir en busca del tan anhelado campeonato.

Con un total de 13 cuadrangulares fue determinante para construir largas ofensivas de 10 y 11 carreras en la tercera y cuarta entrada, respectivamente.

Luis Pablo García tuvo primer juego perfecto de 4-4, mientras Patricio García, Abraham Vallejo, Tadeo Cepeda y César Pecina hicieron daño.

En su segundo encuentro que sostuvieron en la larga jornada de softbol la siguiente victima fueron los Aztecas Express a los que terminaron por vapulearlos en el diamante Veteranos 1.

Con dos largos racimos de cinco y seis anotaciones El Cabrito aseguro el encuentro y le dio la oportunidad al lanzador Macario Castillo en apuntarse el triunfo sobre su oponente Fortino Maya.

En esta ocasión en el bateo anduvo preciso Alex Vela con par de jonrones, Abraham Vallejo también sacó la pelota dos veces, de igual manera César Pecina.



