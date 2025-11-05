Defendieron sus campeonatos

Gran lucha dieron los Máscaras Rojas para vencer a los Agentes de Tránsito y defender con éxito una vez más sus Campeonatos de Tercias.

Los herederos de la Dinastía Espectáculo siguen acumulando victorias y están cada vez más motivados, además se han ganado el respeto de los aficionados, quienes cada domingo los reciben como verdaderos monarcas.

Fue una sola caída donde tuvieron que emplearse a fondo para vencer al trío compuesto por Único Jr, Sangre Nueva y Atlántico Jr, que sobra decirlo, son de lo mejor que hay en el pancracio local.

El momento decisivo llegó cuando los Máscaras Rojas I y II sometieron a Sangre Nueva y a Atlántico Jr aplicando "La Estrella", famosa llave para castigar las extremidades inferiores.

De esta forma le dejaron la mesa servida a Máscara Roja Tercero, quien puso espaldas planas al Único Jr. para escuchar el uno, dos y tres.



