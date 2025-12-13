Los López, a un triunfo del título

Los peloteros de experiencia de los López se encuentran a un juego de alzarse con el campeonato de playoffs de la categoría Veteranos 60 años y más, luego de doblegar en el primero de la gran final a los Texanos por pizarra de 10-5.

Los López acarician el título de postemporada del Club Social Deportivo Veteranos y Jubilados tras fabricar ataques de cuatro y tres carreras en la quinta y sexta entrada, respectivamente, siendo determinante para que la balanza se cargara de su lado y estar más cerca de conquistar el bicampeonato.

El line up de los López estuvo comandado por Roberto Casas al disparar cuatro imparables en el mismo número de turnos legales, seguido de Joel Álvarez que pegó tres imparables, mientras Pedro López, Tomás Loera y Luis López colaboraron con el triunfo al registrar par de inatrapables.

El lanzador Rodolfo López estuvo efectivo en algunos episodios al registrar diversos ceros para de esta forma ganarle la partida a su homologo Jorge Rodríguez.







