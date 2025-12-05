¡Van a la Final!

Por espacio de ocho entradas completas los peloteros de Los López se aplicaron a fondo para jugar buena pelota para poder imponerse apretadamente 27-24 a su similar Ferre, siendo de esta forma que confirmó clasificarse a la serie de campeonato del Grupo A del Club Social y Jubilados Veteranos y Jubilados.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Los López y Ferre?

Los peloteros de experiencia de 60 años y mayores aplicaron todas sus habilidades en cada una de las entradas que se disputaron en el campo Manuel Pavón Mortera para avanzar a la etapa final en la que se van encarar ante los Texanos. El diamante de la colonia Bermúdez presentó una buena entrada del respetable, que no quiso perderse este entretenido juego decisivo. La ofensiva de Los López se hizo presente en la segunda entrada con largo ataque de 10 carreras.

Cuando todo apuntaba que Los López ya tenían el juego resuelto, los jugadores de Ferre respondieron en el momento oportuno con larga lluvia de 13 anotaciones para de esta manera mantenerse en la pelea. Fueron siete emocionantes episodios reglamentarios, pero el momento clave fue en extrainning cuando Los López agregaron cuatro rayitas a la cuenta que fueron completamente determinantes para mantener su camino rumbo al bicampeonato.

Detalles del emocionante encuentro en el campo Manuel Pavón Mortera

El partido se llevó a cabo en un ambiente de gran expectativa, donde los aficionados apoyaron a sus equipos. La estrategia de Los López fue clave para lograr la victoria, destacando la capacidad de sus jugadores para adaptarse a las circunstancias del juego. La actuación de los peloteros mayores de 60 años fue un ejemplo de dedicación y pasión por el béisbol.

Impacto de la victoria de Los López en la comunidad deportiva

La victoria de Los López no solo les asegura un lugar en la final, sino que también resalta la importancia del béisbol en la comunidad de Reynosa. Este triunfo es un reflejo del esfuerzo y la perseverancia de los jugadores veteranos, quienes continúan demostrando que la edad no es un impedimento para competir al más alto nivel.