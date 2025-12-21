¡Campeón de playoffs!

Con tempraneros ataques de cinco y seis carreras en la primera y segunda entrada, respectivamente, los peloteros de Los López derrotaron 14-8 a Club Cabello para coronarse campeones del playoff de la categoría Libre (Bola Rápida) del Club Social Deportivo de Veteranos y Jubilados.

El campo Manuel Pavón Mortera tuvo una buena entrada por el nivel de juego de pelota de ambos planteles, pero al final el encargado de llevarse los honores fueron Los López que con contundente ofensiva termino por descifrar los lanzamientos de Kevin Cabello, que termino por apuntarse el descalabro.

Los ahora nuevos monarcas, con un out en la cuenta, prendieron la mecha con los imparables que salieron de los bates de Christopher Ramírez y Juan Gálvez, mientras Arnulfo Zúñiga disparo doblete remolcador de dos carreras para rayar el pizarrón 5-2.

Los López no perdieron el ritmo al continuar cazándole los envíos a Cabello, que en la baja del segundo episodio agregaron seis más a la cuenta con el hit de Ramírez, extrabase de Zúñiga y triple de Jorge Rivera.

Con este resultado los azulejos se apuntaron una estrella más dentro del organismo, mientras Club Cabello no puede salir de su mala racha de finales al perder la cuarta en forma consecutiva.

Los López se quedan con el campeonato de playoff.