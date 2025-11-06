Se impusieron los K-Tarros a Clínica Dental

El lanzador Ezequiel Gutiérrez fue pieza fundamental para conducir a los K-Tarros al triunfo de 6-2 sobre Clínica Dental Campestre, dentro de las hostilidades en el campo Pedro Guajardo de la Liga Burocrática de Softbol.

Por espacio de siete entradas completas el abridor Gutiérrez fue fundamental para apagar por completo a la ofensiva enemiga y de esta manera abrirle camino al potente line up para sumar una victoria más en la actual temporada regular y continuar en los primeros lugares.

Por su parte el juvenil Kevin Cabello por más que intento no pudo contener a los K-Tarros, los cuales le encontraron la pelota para recetarle la derrota.

Dentro de los mejores bateadores sobresalieron René Villareal e Iván Flores que batearon a la hora oportuna para marcar la diferencia del duelo.







