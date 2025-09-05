¡Campeón de playoff!

Los peloteros Valdito Jr., no quisieron ponerle drama a la serie de campeonato por lo que inmediatamente ganaron sus dos encuentros por pizarras de 14-12 y 6-1 sobre Amigos de Treviño para quedarse con el gallardete de playoff de la categoría C en la Liga Federal Independiente de Softbol.

Los jugadores de Treviño iban por el doblete, ya que se convirtieron en los monarcas de temporada regular, pero enfrente se toparon con los batazos de Valdito Jr., y las productivas actuaciones de los lanzadores Gabriel Castañeda y Osvaldo Torres, que terminaron por adjudicarse los triunfos.

Uno de los momentos claves del primer duelo fue la batería de Valdito Jr., que se mantuvo encendida en todo momento por lo que José Guerrero y Guillermo Muñoz dispararon respectivos cuadrangulares para enfilarse a la victoria.

En lo que corresponde en el segundo desafío los peloteros de Valdito Jr., se aplicaron a fondo para finiquitar las hostilidades por conducto de los batazos productores de Fernando Robledo, José Guerrero, Steven Gómez, Jesús Ramos y Brandon Guerrero.



