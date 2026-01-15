Cierra Guerreros su preparación con un último partido amistoso

Los Guerreros Reynosa FC disputaron este miércoles su último partido de preparación y se declararon más que listos para iniciar la segunda vuelta del torneo el próximo viernes 16 de enero.

El equipo que participa en la Tercera División Profesional (Liga TDP) se enfrentó al otro club local que juega en la Segunda División (Liga Premier) en un partido que se dividió en cuatro tiempos de 25 minutos, disputado a puerta cerrada en la cancha del Estadio Polideportivo.

Los Guerreros cayeron por marcador de 3-2, pero dejaron buenas sensaciones ante un rival de mayor jerarquía. Ambos entrenadores aprovecharon para darles minutos a todos sus jugadores.

Los goles de los Guerreros fueron obra de Jesús Olán y Jesús Sánchez.

El conjunto reynosense recibirá al San Pedro FC en el primer partido oficial del año correspondiente a la jornada 16.







